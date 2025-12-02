Fabio Capello , ex giocatore ed ex allenatore del Milan degli anni '90 , ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex allenatore si è soffermato a parlare dei rossoneri guidati da Massimiliano Allegri, attualmente al primo posto in classifica dopo la vittoria contro la Lazio. L'allenatore, ad oggi opinionista sportivo, ha parlato anche di alcuni giocatori fondamentali, che sono riusciti a fare da filtro alla squadra. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sul Milan così in alto a questo punto della stagione: «Onestamente no, non me l’aspettavo. Confidavo nelle capacità di Massimiliano Allegri, ma non credevo riuscisse a entrare nella testa dei giocatori così velocemente, anche considerando quel che era accaduto nel Milan dell’anno scorso. Un anno fa la squadra non sapeva assolutamente posizionarsi e difendersi. Max ha saputo dare un ordine, un equilibrio. Gli interpreti sono gli stessi dell’anno scorso ma la differenza la fanno anche Adrien Rabiot e Luka Modrić, un filtro determinante che era mancato nell’anno precedente».