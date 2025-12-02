La classe e la raffinatezza di Luka Modric non sono mai passate inosservate. Il centrocampista croato classe '85, dopo ben 13 anni al servizio del Real Madrid con il quale ha vinto tutto, incluso ance un pallone d'oro nel 2018, si è trasferito al Milan a parametro zero.

Milan, le parole di Mouzakitis

Il croato, durante il passare della sua carriera, non ha mai nascosto la sua passione per i colori rossoneri anzi, ha sempre dichiarato 'amore' grazie anche ai vari connazionali che hanno vestito questa maglia come, ad esempio, Zvonimir Boban. Solo pochissimo tempo fa il centrocampista croato aveva dichiarato: “Amo il Milan, sono davvero felice e mi sto godendo tutto questo”. Intervenuto a margine dell'evento Golden Boy Web 2025, Christos Mouzakitis, centrocampista dell’Olympiacos, ha parlato così di Luka Modric: