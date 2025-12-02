Pianeta Milan
Milan, Mouzakitis: “Modric è il mio idolo. Quando ho tempo lo guardo sempre”

Milan, Mouzakitis: “Modric è il mio idolo. Quando ho tempo lo guardo sempre” - immagine 1
Intervenuto all'evento Golden Boy Web 2025, Christos Mouzakitis, centrocampista dell’Olympiacos, ha parlato così di Luka Modric del Milan
La classe e la raffinatezza di Luka Modric non sono mai passate inosservate. Il centrocampista croato classe '85, dopo ben 13 anni al servizio del Real Madrid con il quale ha vinto tutto, incluso ance un pallone d'oro nel 2018, si è trasferito al Milan a parametro zero.

Milan, le parole di Mouzakitis

Il croato, durante il passare della sua carriera, non ha mai nascosto la sua passione per i colori rossoneri anzi, ha sempre dichiarato 'amore' grazie anche ai vari connazionali che hanno vestito questa maglia come, ad esempio, Zvonimir Boban. Solo pochissimo tempo fa il centrocampista croato aveva dichiarato: “Amo il Milan, sono davvero felice e mi sto godendo tutto questo”. Intervenuto a margine dell'evento Golden Boy Web 2025, Christos Mouzakitis, centrocampista dell’Olympiacos, ha parlato così di Luka Modric:

“Quando ho tempo lo guardo sempre, è il mio idolo. Sono molto contento di vederlo giocare, ha 40 anni ed è fantastico che giochi così: è un qualcosa che rende ancora più incredibile il suo percorso”.

