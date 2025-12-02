Materazzi ha poi parlato di cosa ha cambiato Chivu nell'Inter di quest'anno rispetto all'ultima versione dei nerazzurri di Simone Inzaghi : "Sta provando, sta cambiando e sta continuando a cambiare dal Mondiale per Club . Magari nella mentalità nell'andare a prendere l'avversario più alto. Si vede anche la differenza di metri da centrocampo quando vai alla conquista della palla".

L'ex numero 23 della seconda squadra di Milano ha poi proseguito così. "Non è facile, perché vedi il derby, poteva finire 1-0, 2-0 o 3-0 per l'Inter, poi hai perso perché il Milan è una squadra che ti aspetta, ha imparato a giocare contro l'Inter, perché dopo 7-8 derby persi consecutivamente si è messa con molta umiltà ad aspettare l'Inter, aspettare l'occasione di fare gol e l'ha sempre fatto fino a oggi, perché ha vinto 3-4 derby di fila, anche meritatamente, perché non dico che il Milan non abbia meritato domenica scorsa, sicuramente l'Inter ha avuto più occasioni, però il Milan ha fatto la sua partita, la partita che doveva fare, per poter portare a casa un risultato utile contro una squadra molto forte".