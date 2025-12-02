Pianeta Milan
Inter, Materazzi: 'Ecco perché il Milan è tornato a vincere i derby. Anche meritatamente'
Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter per 10 stagioni (2001-2011) ha parlato anche del derby di Milano del 23 novembre contro il Milan, vinto dai rossoneri di Massimiliano Allegri, a 'Sky Sport'. Ecco le sue dichiarazioni integrali
Marco Materazzi, classe 1973, colonna dell'Inter per dieci stagioni, dal 2001 al 2011 e Campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 2006, ha parlato a 'Sky Sport' dei nerazzurri di Cristian Chivu e, più in generale, della lotta Scudetto nel campionato di Serie A.

"Siamo a un punto dalla prima. Il campionato è lungo, ci sono tante squadre - ha esordito Materazzi -. C'è il Milan che, giocando una partita a settimana, è ben attrezzato e ben allenato. Quindi sarà lunga fino alla fine. Mi auguro di portare a casa un risultato positivo a fine anno. Magari sperando con qualche trofeo, perché io ho sempre detto e lo ribadisco, ma penso che chiunque capisce almeno un po' di calcio sa che l'Inter, secondo me, è la squadra più attrezzata per vincere lo Scudetto e per andare lontano in Europa. Mi auguro che possa raccogliere quello che merita, perché è la squadra più forte".

Materazzi ha poi parlato di cosa ha cambiato Chivu nell'Inter di quest'anno rispetto all'ultima versione dei nerazzurri di Simone Inzaghi: "Sta provando, sta cambiando e sta continuando a cambiare dal Mondiale per Club. Magari nella mentalità nell'andare a prendere l'avversario più alto. Si vede anche la differenza di metri da centrocampo quando vai alla conquista della palla".

L'ex numero 23 della seconda squadra di Milano ha poi proseguito così. "Non è facile, perché vedi il derby, poteva finire 1-0, 2-0 o 3-0 per l'Inter, poi hai perso perché il Milan è una squadra che ti aspetta, ha imparato a giocare contro l'Inter, perché dopo 7-8 derby persi consecutivamente si è messa con molta umiltà ad aspettare l'Inter, aspettare l'occasione di fare gol e l'ha sempre fatto fino a oggi, perché ha vinto 3-4 derby di fila, anche meritatamente, perché non dico che il Milan non abbia meritato domenica scorsa, sicuramente l'Inter ha avuto più occasioni, però il Milan ha fatto la sua partita, la partita che doveva fare, per poter portare a casa un risultato utile contro una squadra molto forte".

