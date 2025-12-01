Pianeta Milan
INTERVISTE

Milan, senti Kean: "Leao si merita di vincere il titolo di capocannoniere"

INTERVISTE

Milan, senti Kean: "Leao si merita di vincere il titolo di capocannoniere"

Milan, senti Kean: “Leao si merita di vincere il titolo di capocannoniere” - immagine 1
Intercettato dai media presenti al Gran Galà del Calcio AIC 2025, Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha parlato di Leao del Milan: può vincere la classifica di capocannoniere? La risposta dell'ex bianconero non è tardata ad arrivare.
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Sotto la guida esperta di Massimiliano Allegri, al Milan son migliorati tutti: da Gabbia e Pavlovic fino a Leao. Proprio il portoghese, in questa stagione, si è rivelato essere uno dei protagonisti più importanti: perché? Dal primo momento che Allegri ha messo piede a Milanello, ha rivisto in Leao un potenziale importantissimo, adattandolo a un ruolo del tutto inedito, diverso da quello che ha ricoperto in tutti questi anni: il centravanti. Dopo l'infortunio di inizio stagione, il portoghese è ritornato più in forma che mai, mettendo a segno ben 5 gol ed un assist.

Milan, le parole di Kean su Leao

Intercettato dai media presenti al Gran Galà del Calcio AIC 2025, Moise Kean, attaccante della Fiorentina e amico stretto di Leao, ha parlato proprio del portoghese, rispondendo ad una domanda fatta sulla classifica dei capocannonieri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Leao può vincere la classifica di capocannoniere quest'anno? “Sì, sì, perché no? Assolutamente sì. Se lo merita, è un grandissimo giocatore, gli auguro il meglio”

