Sotto la guida esperta di Massimiliano Allegri, al Milan son migliorati tutti: da Gabbia e Pavlovic fino a Leao. Proprio il portoghese, in questa stagione, si è rivelato essere uno dei protagonisti più importanti: perché? Dal primo momento che Allegri ha messo piede a Milanello, ha rivisto in Leao un potenziale importantissimo, adattandolo a un ruolo del tutto inedito, diverso da quello che ha ricoperto in tutti questi anni: il centravanti. Dopo l'infortunio di inizio stagione, il portoghese è ritornato più in forma che mai, mettendo a segno ben 5 gol ed un assist.