Una sede più vicina a Milano o a Como? "Anch'io come amante del calcio e da tifoso non impazzisco per una sede così lontana, però sapete che ci sono in ballo interessi economici importanti, è un'area con tanti italo-australiani che vivono là, sono tanti elementi che hanno fatto sì che la scelta - anche se non tra le più felici - sia comunque una scelta positiva per il calcio italiano. Mi rendo conto che Perth non è dietro l'angolo, però ogni tanto qualche sacrificio si deve fare se vogliamo che il calcio italiano all'estero continui ad avere quella fama e visibilità che aveva negli anni passati. Ripeto, è un grande sacrificio che chiediamo ai tifosi, ma gli amanti del calcio questo sacrificio lo possano apprezzare".