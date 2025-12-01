Pianeta Milan
In occasione del Gran Galà del Calcio 2025, ha rilasciato delle dichiarazioni anche Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A: le parole su Milan-Como a Perth, si farà?
In occasione del Gran Galà del Calcio 2025, ha rilasciato delle dichiarazioni anche Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A. Il numero uno ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti su Milan-Como, che si dovrebbe giocare a Perth, in Australia, ma ha anche rilasciato alcune parole sul VAR. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan-Como a Perth, le parole di Simonelli

Su Milan-Como a Perth: "La decisione su Milan-Como a Perth? Siamo in vigile attesa, aspettiamo gli eventi, l'Asia ha già dato un suo primo parere tavorevole anche se non esattamente come avevamo in mente, stiamo andando avanti in attesa che tutte le carte siano in regola. Fiducia? lo sono una persona che ha sempre fiducia...".

Una sede più vicina a Milano o a Como? "Anch'io come amante del calcio e da tifoso non impazzisco per una sede così lontana, però sapete che ci sono in ballo interessi economici importanti, è un'area con tanti italo-australiani che vivono là, sono tanti elementi che hanno fatto sì che la scelta - anche se non tra le più felici - sia comunque una scelta positiva per il calcio italiano. Mi rendo conto che Perth non è dietro l'angolo, però ogni tanto qualche sacrificio si deve fare se vogliamo che il calcio italiano all'estero continui ad avere quella fama e visibilità che aveva negli anni passati. Ripeto, è un grande sacrificio che chiediamo ai tifosi, ma gli amanti del calcio questo sacrificio lo possano apprezzare".

VAR a chiamata: "A me piacerebbe molto, dipende dall'IFAB, secondo me scene come quella di sabato scorso (in Milan-Lazio, ndr) non fanno bene al calcio, il VAR deve intervenire negli episodi eclatanti, quindi il fatto che venga chiamato dagli allenatori io la vedo come un'innovazione positiva. Non dipende solo dall'Italia, ripeto, noi stiamo facendo una sperimentazione in Serie C che mi sembra stia andando abbastanza bene".

