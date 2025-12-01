Milan, le parole di De Siervo

Sugli arbitri: "Siamo aperti a ogni innovazione, come il VAR a chiamata, l'Italia è sempre attento a questi aspetti. Dobbiamo però mettere a fuoco che siamo in un contesto gestito dall'IFAB, con decisioni al di sopra della nostra testa. lo credo che gli arbitri stiano facendo bene, al di là delle mille interpretazioni e riletture che si può dare a un episodio, abbiamo grande fiducia in Rocchi e in tutta l'AIA. Si sono fatti carico anche di affrontare Open VAR, trasmissione unica al mondo del suo genere, e accettare la grande innovazione della RefCam, che ci consente di vedere cosa vede l'arbitro. Gli arbitri, come i giocatori del resto, possono, crescere solo affrontando grandi partite".