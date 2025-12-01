Sulla Serie A: "E un campionato strepitoso, tutti in un punto, davanti, al centro e dietro, non si riesce a star dietro a sorpassi e controsorpassi, è un campionato in cui si spinge tutti fino all'ultima giornata e speriamo che questa battaglia duri fino alla fine".
Milan-Como a Perth: "Lo speriamo! E' un progetto innovativo, che alcuni hanno capito e altri no, si tratta di fare un piccolo sacrificio immediato per un grande beneficio nel medio lungo periodo. Stiamo lavorando alle ultime autorizzazioni, manca l'ok della FIFA. Non dobbiamo solo guardare al risultato nel breve periodo, non dimentichiamoci che dall'altra parte del mondo esiste un paese ad alta immigrazione italiana che continua a conservare una passione per il nostro calcio".
