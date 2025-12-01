Pianeta Milan
INTERVISTE

Da Prato: “Ibrahimovic? Persona di spirito, oltre che uno sportivo professionista”

Luca Da Prato, campione italiano di nuoto paralimpico, ha rilasciato una lunga intervista ai nostri microfoni: l'aneddoto sull'incontro con Ibrahimovic
Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, Luca Da Prato, campione italiano di nuoto paralimpico, è stato recentemente ospite del Milan in occasione della sfida a San Siro contro la Lazio, vinta dai rossoneri per 1-0 grazie ad un gol di Rafael Leao. Durante la chiacchierata, Da Prato ha rivelato anche un aneddoto molto simpatico riguardante l'incontro con Zlatan Ibrahimovic a San Siro:

Milan, le parole di Da Prato su Ibrahimovic

Qualche aneddoto sulle firme: "Guarda, ti racconto questo aneddoto. Io ero accompagnato dal mio allenatore della Gorizia Nuoto, che mi segue insieme agli altri tecnici e che mi segue quotidianamente per gli allenamenti. Lui è milanista da una vita. Quindi è stata una bellissima occasione, una bellissima esperienza anche per lui. Fuori dagli spogliatoi quando è arrivato Ibrahimovic, oltre ovviamente a chieder, come potete vedere anche sui miei profili, le foto mentre firma la maglietta che indossavo e quindi era giusto giusto per poterla firmare sulla mia schiena, io ho chiesto di fare una foto intendendo ovviamente all'allenatore. Lui invece pensava che volessi farla io.

Quando gli ho specificato di farla con l'allenatore lui si è girato e ha chiesto perché io non volessi la foto con lui. Allora gli ho detto ovviamente di sì, di farla anche noi due. Perché noi in realtà facevamo già le foto mentre mi firmavano. Allora lui ha pensato che chiedessi l'autografo, ma non volessi la foto. Ibrahimovic quindi, rispetto agli altri giocatori, ha sia la foto mentre firma e anche la foto dopo. È una persona molto di spirito, oltre a essere uno sportivo professionista come tutti i giocatori del Milan e come tutti quelli come anche me, tutti quelli della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, di tutti gli altri sport che ovviamente lo fanno a livello professionale. Ci mettono ogni giorno il cuore e l'impegno per raggiungere obiettivi sempre più alti".

 

