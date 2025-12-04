Manca sempre meno alla sessione di calciomercato invernale e il Milan potrebbe muoversi alla ricerca di rinforzi. Il giornalista Francesco Letizia avverte: "Non è tutto oro ciò che luccica" riguardo proprio alle occasioni di gennaio. Nel suo editoriale per 'Sportitalia', Letizia ricorda la scorsa sessione di mercato invernale che non ha dato poi i risultati sperati al Milan: "Non portarono che altro caos", riferito ai colpi dei rossoneri ovvero Joao Felix, Gimenez, Walker, Bondo e Sottil.