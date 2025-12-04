Pianeta Milan
Il giornalista Francesco Letizia ha parlato anche del calciomercato del Milan in vista di gennaio. Un consiglio per i rossoneri. Ecco degli estratti da 'Sportitalia'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Manca sempre meno alla sessione di calciomercato invernale e il Milan potrebbe muoversi alla ricerca di rinforzi. Il giornalista Francesco Letizia avverte: "Non è tutto oro ciò che luccica" riguardo proprio alle occasioni di gennaio. Nel suo editoriale per 'Sportitalia', Letizia ricorda la scorsa sessione di mercato invernale che non ha dato poi i risultati sperati al Milan: "Non portarono che altro caos", riferito ai colpi dei rossoneri ovvero Joao Felix, Gimenez, Walker, Bondo e Sottil.

Calciomercato Milan, le rivelazioni di Letizia

"A oggi il mantra è quello di non aver necessità di fare mercato. Che non significa necessariamente che non si farà", svela Letizia: "Valutazioni più approfondite verranno fatte dopo l’Arabia Saudita: se Allegri si presenterà con delle richieste precise e fattibili, verrà presumibilmente accontentato".

Secondo il giornalista, in attacco ci saranno cambiamenti solo in caso di partenza di Gimenez. "I nomi di Sergio Ramos e di Thiago Silva sono tutt’altro che casuali", così Letizia sulla difesa. Infine un consiglio per l'esterno a destra: "Riportare a Milanello Musah, che a Bergamo al momento di certo non è in odore di riscatto".

