Calciomercato Milan, dall'Inghilterra importanti novità sul futuro di Gimenez

Calciomercato Milan, dall'Inghilterra arrivano novità sul futuro di Santiago Gimenez. Il messicano sta deludendo le aspettative che c'erano sul suo conto e il Milan sembra accettare una sua possibile cessione. Secondo 'Team Talk' il 'Bebote' Gimenez è stato offerto a diversi club di Premier League, tra cui Leeds United e West Ham, in vista della finestra di gennaio, da alcuni intermediari che stanno cercando di mediare un potenziale accordo per un suo trasferimento nella sessione di gennaio.