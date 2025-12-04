Calciomercato Milan, dall'Inghilterra importanti novità sul futuro di Gimenez

Secondo 'Team Talk' il futuro di Gimenez è sempre più lontano dal Milan. Per lui si prospetta un trasferimento in Premier League, con due squadre interessate al messicano
Calciomercato Milan, dall'Inghilterra arrivano novità sul futuro di Santiago Gimenez. Il messicano sta deludendo le aspettative che c'erano sul suo conto e il Milan sembra accettare una sua possibile cessione. Secondo 'Team Talk' il 'Bebote' Gimenez è stato offerto a diversi club di Premier League, tra cui Leeds United e West Ham, in vista della finestra di gennaio, da alcuni intermediari che stanno cercando di mediare un potenziale accordo per un suo trasferimento nella sessione di gennaio.
La punta arrivata al Milan lo scorso gennaio per una cifra superiore ai 30 milioni di euro sembra essere già alla fine della sua esperienza in rossonero. In 30 presenze ha segnato solo 7 reti: numeri troppo bassi per la cifra sborsata per il suo cartellino. L'ex Feyenoord in questa stagione sta incontrando diverse difficoltà con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, con cui ha segnato un solo gol in Coppa Italia contro il Lecce.