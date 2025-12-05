Pagelle Primavera, Milan-Hellas Verona 1-1: Scotti e Di Siena bene

Si è disputata, nel primo pomeriggio, allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB), la partita Milan-Hellas Verona, valida per la 14^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 1-1. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione!
PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Pagelle Primavera, Milan-Hellas Verona 1-1: bene Scotti e Di Siena. Che rischio Bouyer
MILAN PRIMAVERA
Pagelle Primavera, Milan-Hellas Verona 1-1: bene Scotti e Di Siena. Che rischio Bouyer
Le pagelle rossonere di Milan-Hellas Verona, 14^ giornata del campionato Primavera 1 2025/26: voti e giudizi della redazione di 'PianetaMilan.it'
PROSSIMA SCHEDA
© RIPRODUZIONE RISERVATA