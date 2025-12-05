Inizialmente il centrocampista rossonero ha trovato spazio poi, complice anche l'arrivo di Rabiot e la funzionalità del trio con Fofana e Modric, il minutaggio è iniziato a calare. Contro l'Inter e la Lazio, il centrocampista ha accumulato appena 20 minuti di gioco, tornando però titolare nella sfida di Coppa Italia di ieri contro i biancocelesti di Sarri.
I numeri al Torino—
Arrivato in prestito dall'Empoli nel lontano gennaio del 2022, Ricci ha totalizzato ben 113 partite in maglia granata, segnando anche 4 goal. Il fattore più importante però è questo: il giovane è emerso come uno dei prospetti più importanti del nostro campionato per quanto riguarda la mediana.
Col Milan—
Con i rossoneri Ricci ha totalizzato 10 presenze in campionato. In Coppa Italia invece la conta si ferma a 3, vista l'eliminazione di ieri sera.Da segnalare anche il gol in campionato contro l'Atalanta lo scorso 28 ottobre. Chissà se, proprio contro la sua ex squadra, Massimiliano Allegri lo inserisca subito dal primo minuto.
