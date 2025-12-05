Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Il ritorno del figliol prodigo: Ricci torna a Torino con il Milan

ULTIME MILAN NEWS

Il ritorno del figliol prodigo: Ricci torna a Torino con il Milan

Il ritorno del figliol prodigo: Ricci torna a Torino con il Milan - immagine 1
Si prospetta una gara molto importante per Samuele Ricci. L' 8 dicembre il centrocampista tornerà per la prima volta allo Stadio Grande Torino: i numeri con i granata
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Si prospetta una gara molto importante per Samuele Ricci. Lunedì 8 dicembre il centrocampista rossonero tornerà per la prima volta allo Stadio Grande Torino per sfidare proprio la sua ex squadra, quella con cui è potuto diventare 'grande'.

Il giovane centrocampista, classe 2001, ha salutato i colori granata in estate per approdare al Milan di Massimiliano Allegri per una cifra di ben23 milioni di euro. Nonostante l'addio, il legame tra Ricci e il club è rimasto 'intatto'. Dopo ben tre stagioni e mezzo al servizio dei granata, Ricci si è trasferito al Milan, club che punta molto su di lui in ottica futura e nel quale, grazie alla guida esperta di Luka Modric, potrebbe crescere ulteriormente.

LEGGI ANCHE

Inizialmente il centrocampista rossonero ha trovato spazio poi, complice anche l'arrivo di Rabiot e la funzionalità del trio con Fofana e Modric, il minutaggio è iniziato a calare. Contro l'Inter e la Lazio, il centrocampista ha accumulato appena 20 minuti di gioco, tornando però titolare nella sfida di Coppa Italia di ieri contro i biancocelesti di Sarri.

I numeri al Torino

—  

Arrivato in prestito dall'Empoli nel lontano gennaio del 2022, Ricci ha totalizzato ben 113 partite in maglia granata, segnando anche 4 goal. Il fattore più importante però è questo: il giovane è emerso come uno dei prospetti più importanti del nostro campionato per quanto riguarda la mediana.

Col Milan

—  

LEGGI ANCHE: Milan, alla scoperta di Arizala: chi è e come gioca il talento colombiano prossimo a vestire il rossonero

Con i rossoneri  Ricci ha totalizzato 10 presenze in campionato. In Coppa Italia invece la conta si ferma a 3, vista l'eliminazione di ieri sera.Da segnalare anche il gol in campionato contro l'Atalanta lo scorso 28 ottobre. Chissà se, proprio contro la sua ex squadra, Massimiliano Allegri lo inserisca subito dal primo minuto.

Leggi anche
Olimpiadi Milano-Cortina, svelati i tedofori: presente anche il Milan con Allegri
Ex Milan, Paquetà contro la FA: “Carriera influenzata senza supporto della Federazione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA