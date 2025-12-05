Il giovane centrocampista, classe 2001, ha salutato i colori granata in estate per approdare al Milan di Massimiliano Allegri per una cifra di ben23 milioni di euro. Nonostante l'addio, il legame tra Ricci e il club è rimasto 'intatto'. Dopo ben tre stagioni e mezzo al servizio dei granata, Ricci si è trasferito al Milan, club che punta molto su di lui in ottica futura e nel quale, grazie alla guida esperta di Luka Modric, potrebbe crescere ulteriormente.