Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 8 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Torino-Milan doppio esame”
EDICOLA
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Torino-Milan doppio esame”
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 8 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria del Napoli contro la Juventus. In alto spazio anche al Milan. Doppio esame contro il Torino. Chivu vuole volare. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA