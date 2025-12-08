Il Milan continua la sua stagione ottima in Serie A, peccato per l'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio. Proprio dalla sfida contro i biancocelesti è scattato un possibile allarme in casa rossonera: la rosa potrebbe non essere abbastanza profonda per tutta la stagione, con le alternative di Massimiliano Allegri che non sembrerebbero al momento ancora al livello dei super titolari. In attacco il Diavolo fatica a segnare, specialmente quando le partite sono chiuse e difficili da affrontare come proprio contro la Lazio. E' andata molto bene in molti precedenti, con i rossoneri che hanno spesso vinto 1-0, ma quando il Milan va sotto fatica a trovare soluzioni alternative in attacco.

Milan, Gimenez assenza che continua a pesare

Allegri non ha da dopo Atalanta-Milan una soluzione importante, ovvero Santiago Gimenez: è vero il messicano ha segnato un solo gol in stagione tra la l'altro proprio in Coppa Italia, ci sono voci sempre più importanti di una possibile cessione a gennaio, ma il punto è che Gimenez è l'unica vera punta di ruolo a disposizione di Allegri. E' chiaro che la coppia di attaccanti titolari è Pulisic con Leao (quando entrambi sono sani), da qui non si scappa, ma Nkunku e Loftus-Cheek dalla panchina non stanno garantendo gol o altro.