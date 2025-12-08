LEGGI ANCHE: Milan preoccupato per Nkunku: presto incontro con l'agente. La clamorosa voce di calciomercato>>>
Gimenez ha giocato spesso da titolare in questa stagione, visti gli infortuni di Pulisic e Leao, ma potrebbe essere una carta importante dalla panchina per Allegri, specialmente in gare chiuse dove il Milan deve segnare e cambiare l'andamento della gara negli ultimi minuti. Per questo la sua assenza paradossalmente pesa e neanche poco: senza il messicano Allegri e il Milan non hanno una punta di peso, un giocatore che possa mettere in emergenza le difese avversarie quando serve. Il suo infortunio alla caviglia è un discreto impiccio in questo momento della stagione, sperando di recuperarlo il prima possibile. Anche col Torino sarebbe stato molto utile.
