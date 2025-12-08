Pianeta Milan
TORINO-MILAN

Torino-Milan, per Allegri ancora emergenza in attacco e non ci sarà ancora Santiago Gimenez. Un'assenza che nonostante tutto pesa e tanto. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Il Milan continua la sua stagione ottima in Serie A, peccato per l'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio. Proprio dalla sfida contro i biancocelesti è scattato un possibile allarme in casa rossonera: la rosa potrebbe non essere abbastanza profonda per tutta la stagione, con le alternative di Massimiliano Allegri che non sembrerebbero al momento ancora al livello dei super titolari. In attacco il Diavolo fatica a segnare, specialmente quando le partite sono chiuse e difficili da affrontare come proprio contro la Lazio. E' andata molto bene in molti precedenti, con i rossoneri che hanno spesso vinto 1-0, ma quando il Milan va sotto fatica a trovare soluzioni alternative in attacco.

Milan, Gimenez assenza che continua a pesare

Allegri non ha da dopo Atalanta-Milan una soluzione importante, ovvero Santiago Gimenez: è vero il messicano ha segnato un solo gol in stagione tra la l'altro proprio in Coppa Italia, ci sono voci sempre più importanti di una possibile cessione a gennaio, ma il punto è che Gimenez è l'unica vera punta di ruolo a disposizione di Allegri. E' chiaro che la coppia di attaccanti titolari è Pulisic con Leao (quando entrambi sono sani), da qui non si scappa, ma Nkunku e Loftus-Cheek dalla panchina non stanno garantendo gol o altro.

Gimenez ha giocato spesso da titolare in questa stagione, visti gli infortuni di Pulisic e Leao, ma potrebbe essere una carta importante dalla panchina per Allegri, specialmente in gare chiuse dove il Milan deve segnare e cambiare l'andamento della gara negli ultimi minuti. Per questo la sua assenza paradossalmente pesa e neanche poco: senza il messicano Allegri e il Milan non hanno una punta di peso, un giocatore che possa mettere in emergenza le difese avversarie quando serve. Il suo infortunio alla caviglia è un discreto impiccio in questo momento della stagione, sperando di recuperarlo il prima possibile. Anche col Torino sarebbe stato molto utile.

