TORINO-MILAN

Allegri emergenza attacco: l’allenatore del Milan rischia col Torino. Il motivo

Torino-Milan, Allegri ancora in emergenza in attacco. Tutti i disponibili titolari? L'allenatore rischia e va senza alternative in panchina. L'analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Brutte notizie in giornata per Massimiliano Allegri. Pulisic, nella notte, ha avuto un attacco di febbre alta e sarebbe molto a rischio per Torino-Milan di domani sera. Anzi, secondo 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe molto difficile la sua convocazione anche solo per la panchina. L'assenza dello statunitense di aggiungerebbe a quelle di Fofana, Gimenez e Athekame, alle prese con altri infortuni. Sempre secondo la rosea, Massimiliano Allegri dovrebbe puntare su un 3-5-2 'classico' contro il Torino, ma rischiando un po'.

Torino-Milan, Allegri rischia: senza alternative in attacco

Si perché l'idea di Allegri sarebbe quella di mettere in campo Loftus-Cheek, Nkunku e Leao tutti da titolari. Con la doppia assenza di Pulisic e Gimenez il Milan si ritroverebbe senza opzioni in attacco dalla panchina. Possibile una convocazione per qualche giovane attaccante? Possibile, ma in stagione Allegri non ha puntato sui talenti rossoneri, tranne che qualche sprazzo per Balentien, al momento ancora infortunato.

Probabilmente Allegri preferisce avere un centrocampista di incursione come Loftus-Cheek dal primo minuto per sopperire alle qualità di inserimento di Fofana e in attacco è quasi naturale che a quel punto giochi Nkunku. Si perché l'assenza di Athekame toglie anche la possibilità di spostare Saelemaekers da seconda punta, come fatto già con il Lecce. L'allenatore se la rischia così: senza alternative dalla panchina, ma con tanta qualità dal primo minuto. Avrà ragione lui? Lo scopriremo domani sera, quel che è certo è che il Milan è ancora una volta in emergenza.

