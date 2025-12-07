Pianeta Milan
Torino-Milan, probabili formazioni: Allegri sceglie Nkunku e Loftus-Cheek

Torino-Milan, probabili formazioni: poche speranze per Pulisic. Nkunku altra occasione
Torino-Milan, probabili formazioni: Allegri cambia qualcosa anche per colpa delle assenze in attacco e non solo. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Torino-Milan, il Diavolo torna in campo dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia 2025-26. I rossoneri devono riprendere la marcia dopo la sconfitta contro la Lazio visto che il campionato resta l'obiettivo principale della stagione del Diavolo. Non sarà facile per il Milan viste le tantissime difficoltà avute nelle scorse stagioni contro il Torino fuori casa. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' Christian Pulisic si è svegliato con la febbre alta: improbabile che riesca a viaggiare per Torino anche solo per la panchina. Ruben Loftus-Cheek mezzala titolare al posto di Fofana e Nkunku al posto di Pulisic: queste dovrebbero essere le scelte di Allegri. Ecco le probabili formazioni di Torino-Milan.

Probabili formazioni di Torino-Milan

—  

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams. Panchina: Paleari, Popa, Nkounkou, Masina, Biraghi, Ilkhan, Ilic, Gineitis, Zapata, Dembélé, Anjorin, Aboukhlal, Njie. Allenatore: Marco Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Rafa Leao. Panchina: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci. Allenatore: Massimiliano Allegri.

