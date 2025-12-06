Tabù Torino per il Milan: i precedenti in trasferta sono davvero spaventosi

Il Milan di Massimiliano Allegri sarà ospite del Torino di Marco Baroni nella prossima giornata di Serie A: tabù da sfatare per i rossoneri in trasferta. Ecco gli ultimi precedenti tra le due squadre
Archiviata in pochi giorni la brutta sconfitta arrivata contro la Lazio in Coppa Italia, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare una delle partite più complicate dell'anno, soprattutto se si considerano i precedenti tra le due formazioni. Il Diavolo chiuderà la quattordicesima giornata di Serie A con il posticipo del lunedì sera. La squadra rossonera sarà infatti ospite allo 'Stadio Olimpico Grande Torino' della squadra allenata dall'ex Lazio Marco Baroni.
I precedenti parlano chiaro: 1 vittoria nelle ultime 12 trasferte col Torino
—
La partita di lunedì sera si preannuncia molto complicata, ma fondamentale se il Milan vuole continuare a guardare le altre diciannove squadre dall'alto. Il Torino, attualmente tredicesimo con 14 punti, non arriva da un buon momento: zero vittorie nelle ultime 5, con due sconfitte consecutive con Como e Lecce. Il Milan, al contrario, arriva da due pesanti vittorie in campionato, contro Inter e Lazio, ma sa che lunedì sera ci sarà da sconfiggere un vero e proprio tabù in trasferta nel capoluogo piemontese. Nelle ultime 12 trasferte rossonere è arrivato un solo successo, il 0-7 del 2021, per il resto 6 pareggi e 5 sconfitte.