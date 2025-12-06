Tabù Torino per il Milan: i precedenti in trasferta sono davvero spaventosi

I precedenti parlano chiaro: 1 vittoria nelle ultime 12 trasferte col Torino

La partita di lunedì sera si preannuncia molto complicata, ma fondamentale se il Milan vuole continuare a guardare le altre diciannove squadre dall'alto. Il Torino, attualmente tredicesimo con 14 punti, non arriva da un buon momento: zero vittorie nelle ultime 5, con due sconfitte consecutive con Como e Lecce. Il Milan, al contrario, arriva da due pesanti vittorie in campionato, contro Inter e Lazio, ma sa che lunedì sera ci sarà da sconfiggere un vero e proprio tabù in trasferta nel capoluogo piemontese. Nelle ultime 12 trasferte rossonere è arrivato un solo successo, il 0-7 del 2021, per il resto 6 pareggi e 5 sconfitte.