Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN la storia amarcord Kakà, Shevchenko e Pato rincontrano Ancelotti: ecco i post social delle leggende del Milan

AMARCORD

Kakà, Shevchenko e Pato rincontrano Ancelotti: ecco i post social delle leggende del Milan

Milan, Ancelotti assieme a Kakà, Shevchenko e Pato: ecco i post social
In occasione della cerimonia per i prossimi Mondiali, gli ex Milan Kakà, Shevchenko e Pato hanno rincontrato Carlo Ancelotti. Ecco i post
Redazione

Nella giornata di ieri è andato in scena il sorteggio che ha definito il quadro completo dei gironi del Mondiale 2026, pronto ad accendere l'estate nordamericana tra Stati Uniti, Messico e Canada. Durante l'evento in cui ha presenziato anche il Presidente degli 'States' Donald Trump, c'è stato un incontro che farà venire i brividi ai tifosi rossoneri. Alla cerimonia erano infatti presenti l'attuale C.T. della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti e tre grandi ex rossoneri come Alexandre Pato, Andriy Shevchenko e Kakà. Non potevano mancare gli scatti con i protagonisti del Milan del passato.

Il primo, pubblicato sul profilo Instagram dell'Ucraino ritrae la coppia d'oro del Milan, assieme a loro ex tecnico Ancelotti. Nella didascalia, l'ex 7 rossonero ha scritto: "Ho avuto il privilegio di partecipare alla finale della Coppa del Mondo 2026 a Washington. Felice di incontrare i miei colleghi. Questo torneo promette di essere una delle edizioni più notevoli finora. Spero che l’Ucraina faccia la sua strada per farne parte!".

LEGGI ANCHE

Il secondo post, pubblicato da Pato su Instagram è una semplice foto col suo ex allenatore, accompagnato nella didascalia da un cuore rosso accanto al tag dell'ex allenatore del Milan.

LEGGI ANCHE: Mercato Milan, investiti più di 100 milioni di euro: solo Rabiot è titolare. Gli altri ...>>>

Inoltre, durante la cerimonia, sono state collocate nei vari gironi anche le future vincitrici dei play-off, distribuendole nei vari raggruppamenti. Clicca qui per scoprire il possibile girone dell'Italia di Gattuso, con date e luoghi delle eventuali sfide Mondiali.

Leggi anche
Amarcord, 18 anni fa Kakà alzava l’ultimo Pallone D’Oro rossonero coronando una...
Van Basten e una rovesciata storica: 33 anni fa la magia nel suo poker al Goteborg | VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA