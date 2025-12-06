Milan, Ancelotti assieme a Kakà, Shevchenko e Pato: ecco i post social

Nella giornata di ieri è andato in scena il sorteggio che ha definito il quadro completo dei gironi del Mondiale 2026, pronto ad accendere l'estate nordamericana tra Stati Uniti, Messico e Canada. Durante l'evento in cui ha presenziato anche il Presidente degli 'States' Donald Trump, c'è stato un incontro che farà venire i brividi ai tifosi rossoneri. Alla cerimonia erano infatti presenti l'attuale C.T. della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti e tre grandi ex rossoneri come Alexandre Pato, Andriy Shevchenko e Kakà. Non potevano mancare gli scatti con i protagonisti del Milan del passato.