Sarà Daniele Chiffi, classe 1984, della sezione A.I.A. di Padova, a dirigere Torino-Milan. Finora Chiffi ha incontrato il Torino, in carriera, per 10 volte: il suo 'score' con i granata è di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Con il Milan, invece, sono 14 i precedenti: con i rossoneri troviamo 10 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta.