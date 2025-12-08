Pianeta Milan
Formazioni ufficiali Torino-Milan: Allegri ha deciso così su Pulisic. Qualche novità

Torino-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri e la decisione su Pulisic
Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico - Grande Torino': le scelte definitive dei due allenatori, Marco Baroni e Massimiliano Allegri
Sono da poco ufficiali le formazioni di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Marco Baroni e Massimiliano Allegri.

Torino-Milan, le formazioni ufficiali della partita dell'Olimpico

TORINO (3-5-2): Israel; Tamèze, Maripán, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlašić, Lazaro; Adams, Zapata. A disposizione: Paleari, Popa, Dembélé, Nkounkou, Masina, Biraghi, Ilkhan, Casadei, Gineitis, Aboukhlal, Ngonge, Njie, Simeone. Allenatore: Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Estupiñán, Jashari, Ricci, Pulisic. Allenatore: Allegri.

Sarà Daniele Chiffi, classe 1984, della sezione A.I.A. di Padova, a dirigere Torino-Milan. Finora Chiffi ha incontrato il Torino, in carriera, per 10 volte: il suo 'score' con i granata è di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Con il Milan, invece, sono 14 i precedenti: con i rossoneri troviamo 10 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta.

