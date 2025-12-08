Milan, le parole di Pellegatti

"Questo weekend ha detto che l'Inter è andata in vetta alla classifica con una vittoria convincete contro il Como, ma è stata superata dal Napoli che ha battuto ieri sera la Juventus. 31 Napoli, 30 Inter. Si distacca la Roma che ha perso col Cagliari. Il Milan è a 28 e stasera giocherà una partita particolare, importante, non tanto sul piano della classifica ma sul piano psicologico perchè andrebbe a riconfermare che il Milan, con tutti i problemi di tipo organico, con tutta una rosa che è insufficiente a livello numerico. Siamo sempre borderline, dobbiamo sempre sperare che i 12-13 titolari non abbiano niente.