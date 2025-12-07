PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Arizala subito via? Maignan: la richiesta per il rinnovo. Pulisic altra assenza. Allegri …

Milan, novità di mercato tra Maignan, la difesa a Arizala. Allegri potrebbe cambiare qualcosa in vista del Torino. Le top news di Pianeta Milan del 7 dicembre 2025
Emiliano Guadagnoli
Milan, Pulisic che guaio. Novità sul rinnovo di Maignan. Allegri cambia? Sorpresa Arizala

Milan, la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo domani contro il Torino. Una sfida importante con un tabù altrettanto importante da sfatare per i rossoneri: nelle ultime 12 trasferte rossonere è arrivato un solo successo, il 0-7 del 2021, per il resto 6 pareggi e 5 sconfitte. Allegri potrebbe cambiare qualcosa. Guaio per Pulisic. Rinnovo Maignan novità. L'ultimo nome per la difesa. Occhio alla sorpresa per Arizala. Ecco le top news di Pianeta Milan del 7 dicembre 2025. PROSSIMA SCHEDA>>>

