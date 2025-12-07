Milan, la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo domani contro il Torino. Una sfida importante con un tabù altrettanto importante da sfatare per i rossoneri: nelle ultime 12 trasferte rossonere è arrivato un solo successo, il 0-7 del 2021, per il resto 6 pareggi e 5 sconfitte. Allegri potrebbe cambiare qualcosa. Guaio per Pulisic. Rinnovo Maignan novità. L'ultimo nome per la difesa. Occhio alla sorpresa per Arizala. Ecco le top news di Pianeta Milan del 7 dicembre 2025. PROSSIMA SCHEDA>>>
Milan, Arizala subito via? Maignan: la richiesta per il rinnovo. Pulisic altra assenza. Allegri …
Milan, novità di mercato tra Maignan, la difesa a Arizala. Allegri potrebbe cambiare qualcosa in vista del Torino. Le top news di Pianeta Milan del 7 dicembre 2025