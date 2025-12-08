Torino-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO — Dopo il doppio 1-0 contro la Lazio - con una vittoria per parte - i rossoneri sono pronti a tornare in campo, per riscattare il ko in Coppa Italia e allungare il momento positivo in campionato, trovandosi nella posizione di giocare conoscendo i risultati di Napoli, Inter e Roma. Per la trasferta contro i granata Mister Allegri - squalificato, in panchina ci sarà Landucci - non sa se potrà contare su Christian Pulisic (subentrato nel finale nella Capitale, ma in dubbio per influenza) e non potrà fare affidamento su Youssouf Fofana. Al posto del francese si profila un ballottaggio tra Ricci e Loftus-Cheek, entrambi partiti dal primo minuto a Roma. Per il resto non dovrebbero esserci altre novità rispetto all'undici scelto nelle ultime due vittorie di misura ottenute in campionato, ancora indisponibili Athekame e Gimenez.

"Negli ultimi 3 anni a Torino abbiamo perso tre volte. Bisogna affrontarli con umiltà, con la testa giusta e con concretezza perché sono una squadra fisica e tecnica", le parole in conferenza di Allegri. "Non sono ancora soddisfatto al 100%, ma tutti dobbiamo essere insoddisfatti: è l'unico modo per aver voglia di migliorare sempre. Ogni giorno dobbiamo avere la convinzione di migliorare. Dobbiamo puntare a ottenere il massimo e pensare che tutto sia possibile".

QUI TORINO — È un momento particolarmente delicato nella stagione dei granata, perché dopo sei risultati utili consecutivi (compresa una vittoria sul Napoli e uno 0-0 nel Derby contro la Juventus) sono arrivate le dure sconfitte con Como (1-5) e Lecce (1-2) a rendere la classifica difficile e complicare anche la situazione della guida tecnica. Nonostante questo occorrerà massima attenzione, dal momento che il meglio di sé il Torino l'ha proprio dato contro le grandi, come testimoniato - oltre alla già citata vittoria sul Napoli - anche nel successo ottenuto ai danni della Roma. Baroni non dovrebbe cambiare molto rispetto all'undici scelto nella trasferta in Puglia, anche alla luce della perdurante indisponibilità di Simeone. Possibile ballottaggio Ngonge-Zapata per affiancare Adams in avanti, la retroguardia dovrebbe essere all'insegna della continuità con il trio Tameze-Maripán-Coco davanti a Israel. In mediana Asllani favorito su Ilić, occhio alla diffida di Casadei.

"Sappiamo che il Milan è una grande squadra e che non saranno ammesse distrazioni", ha detto alla vigilia Marco Baroni. "Vogliamo ritrovare quella continuità di risultati e prestazioni che avevamo avuto in sei partite di fila. Stiamo lavorando di squadra e come singoli per risolvere i blackout che abbiamo".

I NUMERI PRE PARTITA — Il Milan ha trovato la rete in ben 11 delle ultime 12 gare di campionato contro il Torino, realizzando una media di 1.8 gol a incontro (22 in totale nel parziale): l'unica di queste sfide in cui non è andato a bersaglio è uno 0-0 del 10 aprile 2022; nonostante questo, i rossoneri non hanno segnato in sei degli ultimi sette primi tempi contro i granata nel torneo.

Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime 12 gare di campionato (8V, 4N), parziale in cui ha tenuto la porta inviolata in sette occasioni; l'ultima volta in cui i rossoneri hanno giocato più partite consecutive senza perdere in un singolo girone d'andata di Serie A risale al 2020/21 (15 in quell'occasione).

Dalla sua prima gara da titolare in questo campionato, ovvero nelle ultime sette giornate di Serie A, Rafael Leão è il giocatore che ha segnato più gol, cinque. L'attaccante del Milan vanta nel torneo in corso una media nei 90 minuti di 1.6 tiri nello specchio a fronte di 0.9 occasioni create e 0.7 dribbling riusciti; inoltre, il primo è il suo valore più alto in una singola stagione dal suo arrivo in Italia (2019/20).

QUI SERIE A — Sarà Daniele Chiffi, esperto fischietto padovano, l'arbitro del match. Per lui si tratta della seconda designazione stagionale con i rossoneri (dopo Milan-Napoli 2-1) e prima con i granata. A completare la squadra arbitrale gli assistenti Baccini e Bercigli, il quarto ufficiale Tremolada, il VAR Ghersini e l'AVAR Abisso.

La sfida dell'Olimpico Grande Torino chiuderà il programma della 14ª giornata di Serie A, un turno partito sabato 6 dicembre con Sassuolo-Fiorentina 3-1, Inter-Como 4-0 e Hellas Verona-Atalanta 3-1. Domenica 7 si sono disputate Cremonese-Lecce 2-0, Cagliari-Roma 1-0, Lazio-Bologna 1-1 e Napoli-Juventus 2-1. Oltre a Torino-Milan alle 20.45, il programma odierno prevederà Pisa-Parma alle 15.00 e Udinese-Genoa alle 18.00.

La classifica: Napoli 31; Inter 30; Milan* 28; Roma 27; Bologna 25; Como 24; Juventus 23; Sassuolo e Cremonese 20; Lazio 19; Udinese* 18; Atalanta 16; Torino* e Cagliari 14; Lecce 13; Genoa* e Parma* 11; Pisa* 10; Hellas Verona 9; Fiorentina 6. (*= una partita in meno)