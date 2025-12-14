"Alexis Saelemaekers è ad un passo dal prolungare il suo contratto con il Milan fino al 2030 (3,5 milioni/anno). Era stato contattato da club inglesi (Newcastle e Nottingham Forest) e italiani (Roma e Juventus) la scorsa estate, ma la sua priorità era il Milan". Secondo l'esperto, quindi, Saelemaekers dovrebbe presto firmare con il Milan fino al 2030 a 3,5 milioni di euro a stagione.