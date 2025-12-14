Pianeta Milan
Saelemaekers fondamentale per il Milan. La rivelazione: "Rinnovo a un passo". Ecco quanto prenderà

Mercato Milan, l'esperto: 'Saelemaekers rinnovo a un passo'. Ecco tutti i dettagli
Il Milan e Alexis Saelemaekers potrebbero essere a un passo dall'accordo per il rinnovo del contratto con adeguamento. Le novità dal giornalista Nicolò Schira
Continua la stagione del Milan: tra poche ore, alle 12:30, a San Siro arriva il Sassuolo di Fabio Grosso per la 15^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. In campo ci dovrebbe essere da titolare anche l'esterno destro Alexis Saelemaekers. Tornato dopo due anni di prestito a Bologna e Roma, il belga è un titolare fisso e uno dei giocatori più importanti del 3-5-2 di Massimiliano Allegri.

Voci sempre più intense hanno parlato di un possibile rinnovo dell'esterno rossonero. Il contratto del belga con il Milan è in scadenza a giugno 2027 e il club vorrebbe allungare l'accordo con un aumento di stipendio per Saelemaekers.

Ecco le ultime novità dal giornalista Nicolò Schira su X.

"Alexis Saelemaekers è ad un passo dal prolungare il suo contratto con il Milan fino al 2030 (3,5 milioni/anno). Era stato contattato da club inglesi (Newcastle e Nottingham Forest) e italiani (Roma e Juventus) la scorsa estate, ma la sua priorità era il Milan". Secondo l'esperto, quindi, Saelemaekers dovrebbe presto firmare con il Milan fino al 2030 a 3,5 milioni di euro a stagione.

