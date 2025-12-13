Pianeta Milan
Pulisic, Saelemaekers e non soltanto: Milan, rinnovo in vista anche per altri due top

Il Milan vuole arrivare al rinnovo del contratto con Mike Maignan, ma, in ballo, il club rossonero ha anche altre situazioni per altri giocatori molto importanti del suo organico che vuole sistemare in breve tempo. Facciamo il punto della situazione
Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non soltanto il rinnovo di Mike Maignan, il cui contratto con i rossoneri scadrà il 30 giugno 2026, al centro dei pensieri del Milan. Ci sono anche altre situazioni, relative a giocatori altrettanto importanti dell'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, che il Diavolo vorrebbe sistemare in breve tempo e con esito positivo.

In primis quella di Christian Pulisic, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2027. C'è un'opzione, da parte del Milan, per estendere unilateralmente l'accordo per un'ulteriore stagione (con nuova scadenza, dunque, che diventerebbe 30 giugno 2028), ma si parla già di stilare un nuovo contratto. Uno fino al 30 giugno 2030, che contempli l'aumento di stipendio di 'Capitan America', da 4 a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

L'alto rendimento di Pulisic, comunque, non esclude sorprese e non a caso neanche il giocatore ha fretta di prolungare. Quindi, c'è la questione Alexis Saelemaekers, anch'egli in scadenza il 30 giugno 2027. Con il belga, ha commentato la 'rosea', il dialogo è a buon punto. Tanto che il Milan conta di arrivare alla firma, fino al 2029 o 2030, già in primavera. Ottimismo, infine, per il rinnovo dei contratti di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek fino al 30 giugno 2029.

