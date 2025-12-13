L'alto rendimento di Pulisic, comunque, non esclude sorprese e non a caso neanche il giocatore ha fretta di prolungare. Quindi, c'è la questione Alexis Saelemaekers, anch'egli in scadenza il 30 giugno 2027. Con il belga, ha commentato la 'rosea', il dialogo è a buon punto. Tanto che il Milan conta di arrivare alla firma, fino al 2029 o 2030, già in primavera. Ottimismo, infine, per il rinnovo dei contratti di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek fino al 30 giugno 2029.