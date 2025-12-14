Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso la sessione estiva con 10 colpi in entrata. Tanti cambiamenti anche necessari dopo i risultati deludenti della scorsa stagione. Anche a livello di cessioni, la dirigenza del Diavolo ha deciso di salutare molti elementi tra prestiti, cessioni e non solo (qui i dettagli dal bilancio rossonero). Si sa, però, che il mercato non si ferma mai: Igli Tare potrebbe essere già a lavoro sia per quanto riguarda la sessione invernale, sia in vista della prossima stagione. Vedremo se il club si muoverà già a gennaio o aspetterà l'estate per colpi importanti. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA