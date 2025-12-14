PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, l’indiscrezione sull’attaccante: “Nella lista rossonera. Monitorato anche …”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, l’indiscrezione sull’attaccante: “Nella lista rossonera. Monitorato anche …”

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di un nuovo attaccante per il futuro. Ecco la possibile indiscrezione su un nome importante
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, attaccante nel mirino: 'C'è un osservato da tempo dallo staff rossonero'

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso la sessione estiva con 10 colpi in entrata. Tanti cambiamenti anche necessari dopo i risultati deludenti della scorsa stagione. Anche a livello di cessioni, la dirigenza del Diavolo ha deciso di salutare molti elementi tra prestiti, cessioni e non solo (qui i dettagli dal bilancio rossonero). Si sa, però, che il mercato non si ferma mai: Igli Tare potrebbe essere già a lavoro sia per quanto riguarda la sessione invernale, sia in vista della prossima stagione. Vedremo se il club si muoverà già a gennaio o aspetterà l'estate per colpi importanti. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA