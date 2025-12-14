Giovanni Carnevali, amministratore delegato neroverde, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Sassuolo, Carnevali: “Fascino speciale in questo stadio: il ricordo degli Squinzi tifosi del Milan”
MILAN-SASSUOLO
Sassuolo, Carnevali: “Fascino speciale in questo stadio: il ricordo degli Squinzi tifosi del Milan”
Giovanni Carnevali, dirigente neroverde, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026
“La partita è affascinante per la classifica e soprattutto perché è bello essere qui in questo stadio. Ha sempre un fascino speciale giocare in questo stadio, ci lega anche il ricordo della famiglia Squinzi, grandi tifosi rossoneri. È un’emozione che ci ha portato qui, tutta la famiglia è con noi in questo momento”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA