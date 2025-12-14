Fali Candé, difensore neroverde, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026

Fali Candé , difensore neroverde, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Sassuolo , partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Dobbiamo fare una grande partita, dobbiamo alzare il livello al massimo. Il mister ha fatto le sue scelte, forse per questa partita dobbiamo fare altre cose, io e George Kyriakopoulos abbiamo stili diversi”.