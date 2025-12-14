Fali Candé, difensore neroverde, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sassuolo, Candé prima del match contro il Milan: “Dobbiamo alzare il livello al massimo”
“Dobbiamo fare una grande partita, dobbiamo alzare il livello al massimo. Il mister ha fatto le sue scelte, forse per questa partita dobbiamo fare altre cose, io e George Kyriakopoulos abbiamo stili diversi”.
