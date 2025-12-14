Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Sassuolo, Candé prima del match contro il Milan: “Dobbiamo alzare il livello al massimo”

MILAN-SASSUOLO

Sassuolo, Candé prima del match contro il Milan: “Dobbiamo alzare il livello al massimo”

Sassuolo, Candé prima del match contro il Milan: 'Dobbiamo alzare il livello al massimo'
Fali Candé, difensore neroverde, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Fali Candé, difensore neroverde, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Sassuolo in diretta tv o streaming >>>

“Dobbiamo fare una grande partita, dobbiamo alzare il livello al massimo. Il mister ha fatto le sue scelte, forse per questa partita dobbiamo fare altre cose, io e George Kyriakopoulos abbiamo stili diversi”.

Leggi anche
Milan, Bartesaghi: “Il Sassuolo ha esterni offensivi bravi: ci farà alzare la soglia...
Bartesaghi avvisa il Milan: “Col Sassuolo serve l’atteggiamento giusto. Ho regalato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA