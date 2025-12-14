Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026

Davide Bartesaghi , difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Sassuolo , partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Hanno degli esterni molto offensivi, molto bravi nel dribbling, nel puntare l'uno contro uno. Ci farà alzare la soglia dell'attenzione. Le cose che abbiamo fatto bene a Torino cercheremo di farle bene oggi, entrando in partita subito con l'atteggiamento giusto. Ricordo bene il mio esordio alle ore 12:30, cercherò di replicarlo oggi bene in campo".