Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Bartesaghi: “Il Sassuolo ha esterni offensivi bravi: ci farà alzare la soglia dell’attenzione”
MILAN-SASSUOLO
Milan, Bartesaghi: “Il Sassuolo ha esterni offensivi bravi: ci farà alzare la soglia dell’attenzione”
Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026
"Hanno degli esterni molto offensivi, molto bravi nel dribbling, nel puntare l'uno contro uno. Ci farà alzare la soglia dell'attenzione. Le cose che abbiamo fatto bene a Torino cercheremo di farle bene oggi, entrando in partita subito con l'atteggiamento giusto. Ricordo bene il mio esordio alle ore 12:30, cercherò di replicarlo oggi bene in campo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA