Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Bartesaghi avvisa il Milan: “Col Sassuolo serve l’atteggiamento giusto. Ho regalato a Jashari …”
Sei scaramantico? Milan-Sassuolo partita complicata: "Sono un po' nelle mie cose da fare prima della partite. Bisogna entrare con l'atteggiamento giusto, dando il massimo. Ho regalato a Jashari un maglione, mi ha detto che gli è piaciuto, mi fa piacere".
