Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Bartesaghi avvisa il Milan: “Col Sassuolo serve l’atteggiamento giusto. Ho regalato a Jashari …”

MILAN-SASSUOLO

Bartesaghi avvisa il Milan: “Col Sassuolo serve l’atteggiamento giusto. Ho regalato a Jashari …”

Bartesaghi avvisa il Milan: 'Col Sassuolo serve l'atteggiamento giusto. Ho regalato a Jashari ...'
Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Sassuolo in diretta tv o streaming >>>

Sei scaramantico? Milan-Sassuolo partita complicata: "Sono un po' nelle mie cose da fare prima della partite. Bisogna entrare con l'atteggiamento giusto, dando il massimo. Ho regalato a Jashari un maglione, mi ha detto che gli è piaciuto, mi fa piacere".

Leggi anche
Milan-Sassuolo, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere
Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA