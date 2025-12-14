Pianeta Milan
Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Allegri schiera subito l'artiglieria pesante
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio di 'San Siro', a Milano: le scelte dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Fabio Grosso
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Fabio Grosso.

Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali della partita di 'San Siro'

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Ricci. Allenatore: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Candé; Thorstvedt, Matić, I. Koné; Volpato, Pinamonti, Fadera. A disposizione: Satalino, Zacchi, Coulibaly, Doig, Odenthal, Iannoni, Lipani, Vranckx, Laurienté, Pierini, Cheddira, Moro. Allenatore: Grosso.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Sassuolo in diretta tv o streaming >>>

Sarà Valerio Crezzini, classe 1993, della sezione A.I.A. di Siena, a dirigere Milan-Sassuolo. Crezzini è al suo primo incrocio in carriera con il Milan. Ha invece arbitrato il Sassuolo già tre volte: 2 vittorie e un pareggio nel suo 'score' con i neroverdi.

