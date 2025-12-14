SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Candé; Thorstvedt, Matić, I. Koné; Volpato, Pinamonti, Fadera. A disposizione: Satalino, Zacchi, Coulibaly, Doig, Odenthal, Iannoni, Lipani, Vranckx, Laurienté, Pierini, Cheddira, Moro. Allenatore: Grosso.
Sarà Valerio Crezzini, classe 1993, della sezione A.I.A. di Siena, a dirigere Milan-Sassuolo. Crezzini è al suo primo incrocio in carriera con il Milan. Ha invece arbitrato il Sassuolo già tre volte: 2 vittorie e un pareggio nel suo 'score' con i neroverdi.
