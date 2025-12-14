Clamorosa doppietta di Bartesaghi, dunque, migliore in campo nelle fila del Diavolo. Al 57', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, gol annullato al Milan: segna Christian Pulisic da pochi passi sulla sponda aerea di Strahinja Pavlović, ma l'arbitro Valerio Crezzini della Sezione A.I.A. di Siena cancella il gol per un precedente fallo di Ruben Loftus-Cheek su Fali Candé (spinta a due mani saltando in area piccola).

Cambiano i due allenatori al 60': fuori lo stesso Candé e Alieu Fadera nel Sassuolo; dentro Josh Doig e Armand Laurienté. Esce, invece, nel Milan l'acciaccato Matteo Gabbia (problemi ad un ginocchio) e dentro Koni De Winter. Le sostituzioni generano una palla gol per gli ospiti, al 62', con la gran parata di Mike Maignan sulla conclusione volante, in area piccola, di Kristian Thorstvedt.

Vittoria sfumata, troppo ballerino il Diavolo dietro — Il Milan si rigetta in avanti e, al 67', trova un altro gol: sul colpo di testa di Pavlović, Adrien Rabiot - da pochi passi - deposita il pallone in rete. Ma è fuorigioco del centrocampista francese e la rete non vale. Allegri, al 73', toglie dal campo Pulisic e inserisce Samuele Ricci: è Loftus-Cheek, ora, che assiste Nkunku in attacco nel 3-5-2. Il Diavolo, però, si abbassa un po' troppo e incassa la rete del pari.

Al 77', infatti, triangolo - molto bello - in velocità tra Laurienté, Koné e Andrea Pinamonti, con quest'ultimo che restituisce palla al francese. L'ex Lorient, incuneatosi nelle maglie della difesa del Milan, batte Maignan con un preciso diagonale sul palo più lontano. Cambia ancora il Sassuolo: all'86' fuori Cristian Volpato e Pinamonti e dentro Walid Cheddira e Luca Moro. Ma è Laurienté, due volte, ad andare molto vicino al gol, tra l'86' e l'87'. Prima si divora da due passi una rete facile facile sul cross di Walukiewicz; poi, centra il palo dalla lunga distanza.

Allegri toglie dal campo, nel primo dei 6' di recupero, Alexis Saelemaekers e Bartesaghi; dentro, al loro posto, Zachary Athekame e Pervis Estupiñán. Ci provano prima Loftus-Cheek (93') poi Nkunku (94' e 96'), ma senza fortuna. Milan-Sassuolo 2-2 al 90': due punti persi a 'San Siro' per il Diavolo di Allegri, troppe incertezze difensive hanno negato la vittoria. Il tecnico livornese ha ancora molto da lavorare in questo senso.