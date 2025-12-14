Il Milan di Massimiliano Allegri perviene al pareggio contro il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione del 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 in svolgimento allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
Milan-Sassuolo 1-1: pareggio di Bartesaghi, primo gol in carriera! | Serie A News
MILAN-SASSUOLO
Davide Bartesaghi segna il pareggio del Milan nel 'lunch match' di 'San Siro' contro il Sassuolo al 34': primo gol in rossonero per il 2005!
Al 34', Luka Modrić ispira l'azione servendo Ruben Loftus-Cheek sul versante destro dell'area di rigore: tiro-cross del centrocampista inglese sul quale si getta, sul lato opposto, Davide Bartesaghi, il quale - completamente dimenticato dalla difesa ospite - infila il gol del pareggio battendo Arijanet Murić. Milan-Sassuolo 1-1!
