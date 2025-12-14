PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Sassuolo 1-1: pareggio di Bartesaghi, primo gol in carriera! | Serie A News

Milan-Sassuolo 1-1: pareggio di Bartesaghi, primo gol in carriera! | Serie A News

Davide Bartesaghi segna il pareggio del Milan nel 'lunch match' di 'San Siro' contro il Sassuolo al 34': primo gol in rossonero per il 2005!
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri perviene al pareggio contro il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione del 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 in svolgimento allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

Al 34', Luka Modrić ispira l'azione servendo Ruben Loftus-Cheek sul versante destro dell'area di rigore: tiro-cross del centrocampista inglese sul quale si getta, sul lato opposto, Davide Bartesaghi, il quale - completamente dimenticato dalla difesa ospite - infila il gol del pareggio battendo Arijanet Murić. Milan-Sassuolo 1-1!

