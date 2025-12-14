Il Milan di Massimiliano Allegri va in svantaggio contro il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione del 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 in svolgimento allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Sassuolo 0-1: gran gol di Koné e ospiti in vantaggio | Serie A News
MILAN-SASSUOLO
Milan-Sassuolo 0-1: gran gol di Koné e ospiti in vantaggio | Serie A News
Ismaël Koné porta in vantaggio il Sassuolo a 'San Siro' contro il Milan nel 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026
Al 13', infatti, bell'inserimento di Ismaël Koné sul suggerimento in profondità di Andrea Pinamonti: il centrocampista canadese supera in velocità Matteo Gabbia e, con un dolce tocco sotto, batte Mike Maignan in uscita per il gol a sorpresa dei neroverdi. Milan-Sassuolo 0-1.
© RIPRODUZIONE RISERVATA