Milan-Sassuolo, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

Grande pubblico oggi per Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta disputando allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco i dati ufficiali e definitivi sugli spettatori diffusi dal club rossonero
Daniele Triolo 

Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Il pubblico rossonero, sulla scia dell'ottimo avvio del Diavolo in stagione, ha fornito un'ottima risposta. Ma come d'altronde fa sempre quando in campo scendono gli undici ragazzi con la maglia rossonera.

Milan-Sassuolo, dati e numeri sugli spettatori allo stadio

I tifosi del Milan, infatti, hanno riempito l'impianto sportivo meneghino per sostenere i propri beniamini, allenati da quest'anno da Massimiliano Allegri, in occasione della partita contro il Sassuolo di Fabio Grosso, vera e propria rivelazione stagionale del campionato con la Cremonese di Davide Nicola. Ma quante persone sono accorse per tifare il loro amato Milan?

Prossimo match in casa, contro il Verona in campionato

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono ben 73.446 gli spettatori presenti allo stadio per la gara dei rossoneri di Allegri contro i neroverdi di Grosso. La prossima partita casalinga del Diavolo sarà Milan-Verona. Si tratterà della 17^ giornata della Serie A 2025-2026. Appuntamento previsto per domenica 28 dicembre, sempre alle ore 12:30.

