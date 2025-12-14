Milan-Sassuolo 1-1 (45′): Bartesaghi in gol, che emozione! | Serie A News

Alla prima azione costruita, però, il Sassuolo va in vantaggio. Bell'inserimento di Ismaël Koné sul suggerimento in profondità di Andrea Pinamonti: il centrocampista canadese supera in velocità Matteo Gabbia e, con un dolce tocco sotto, batte Mike Maignan in uscita per il gol a sorpresa dei neroverdi.
Il Diavolo reagisce e, al 22', crea una mischia in area emiliana. Sul tentativo di testa di Gabbia, chiudono i centrali in affanno. La grande chance, al 29', ce l'ha Adrien Rabiot, che ruba palla ad Alieu Fadera ai limiti dell'area di rigore del Sassuolo e prova il tiro da distanza ravvicinata. Murić, però, si oppone con il corpo.
Bartesaghi al primo gol in Serie A con il Milan—
Il gol, comunque, è nell'aria e arriva al 34', quando Luka Modrić ispira l'azione servendo Ruben Loftus-Cheek sul versante destro dell'area di rigore: tiro-cross del centrocampista inglese sul quale si getta, sul lato opposto, Davide Bartesaghi, il quale - completamente dimenticato dalla difesa ospite - infila il gol del pareggio battendo Murić!
L'arbitro Valerio Crezzini della Sezione A.I.A. di Siena assegna 3' di recupero, nel corso dei quali il Milan prova un timido assalto finale, ma senza esito. Milan-Sassuolo 1-1 al 45': un po' più di attenzione in fase difensiva, maggior cinismo in quella offensiva. Questo è ciò che servirà al Diavolo di Allegri se vorrà portare a casa l'intera posta in palio.
