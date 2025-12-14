PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Sassuolo 2-1: doppietta di Bartesaghi, siamo avanti! | Serie A News

Incredibile doppietta di Davide Bartesaghi in occasione di Milan-Sassuolo, 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio contro il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione del 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 in svolgimento allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

Bella palla, al 47', di Christopher Nkunku per l'inserimento di Davide Bartesaghi in area di rigore dalla sinistra: piatto sinistro sul primo palo e Arijanet Murić è battuto! Doppietta per il numero 33 rossonero, Milan-Sassuolo 2-1!

