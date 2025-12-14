Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Saelemaekers all’intervallo di Milan-Sassuolo: “Penso che possiamo essere pericolosi spostando il pallone”
"Penso che possiamo essere pericolosi spostando il pallone da esterno all'interno e poi cercando gli attaccanti. Cercheremo di farlo nel secondo tempo".
