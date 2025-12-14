PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Sassuolo 2-2: pareggio ospite con Laurienté … | Serie A News

MILAN-SASSUOLO

Milan-Sassuolo 2-2: pareggio ospite con Laurienté … | Serie A News

Milan-Sassuolo 2-2: pareggio ospite con Laurienté ... | Serie A News
Armand Laurienté pareggia i conti in Milan-Sassuolo in svolgimento a 'San Siro': gol del francese su assist di Andrea Pinamonti
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri incassa il pareggio contro il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione del 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 in svolgimento allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE di Milan-Sassuolo da 'San Siro' >>>

Al 77', infatti, triangolo - molto bello - in velocità tra Armand Laurienté, Ismaël Koné e Andrea Pinamonti, con quest'ultimo che restituisce palla al francese. L'ex Lorient, incuneatosi nelle maglie della difesa del Milan, batte Mike Maignan con un preciso diagonale sul palo più lontano. Milan-Sassuolo 2-2 ...

Leggi anche
Milan-Sassuolo 2-1: doppietta di Bartesaghi, siamo avanti! | Serie A News
Saelemaekers all’intervallo di Milan-Sassuolo: “Penso che possiamo essere pericolosi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA