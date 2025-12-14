Il Milan di Massimiliano Allegri incassa il pareggio contro il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione del 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 in svolgimento allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
Milan-Sassuolo 2-2: pareggio ospite con Laurienté … | Serie A News
Armand Laurienté pareggia i conti in Milan-Sassuolo in svolgimento a 'San Siro': gol del francese su assist di Andrea Pinamonti
Al 77', infatti, triangolo - molto bello - in velocità tra Armand Laurienté, Ismaël Koné e Andrea Pinamonti, con quest'ultimo che restituisce palla al francese. L'ex Lorient, incuneatosi nelle maglie della difesa del Milan, batte Mike Maignan con un preciso diagonale sul palo più lontano. Milan-Sassuolo 2-2 ...
