In conferenza stampa a Milanello, alla vigilia di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026, Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha fatto il punto sugli infortunati in casa milanista. Ci sono buone notizie

Domani, domenica 14 dicembre , alle ore 12:30 , si disputerà - allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano - la sfida Milan-Sassuolo , partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 e Massimiliano Allegri , allenatore dei rossoneri, ha presentato i temi principali del match nella conferenza della vigilia oggi nella sala stampa del centro sportivo di Milanello .

Infortunati Milan, le parole di Allegri in conferenza

Interrogato sulla situazione degli infortunati in casa Milan, Allegri ha sottolineato come Rafael Leão e Youssouf Fofana stiano bene. Sono entrambi recuperati dai rispettivi infortuni e/o acciacchi, ma salteranno Milan-Sassuolo di domani. Saranno preservati per la 'Final Four' della Supercoppa Italiana, in programma la prossima settimana a Riyadh (Arabia Saudita). Buone notizie anche da Zachary Athekame: problema al soleo del polpaccio risolto, ci sarà per la gara contro i neroverdi di Fabio Grosso.