In conferenza stampa a Milanello, alla vigilia di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026, Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha fatto il punto sugli infortunati in casa milanista. Ci sono buone notizie
Domani, domenica 14 dicembre, alle ore 12:30, si disputerà - allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano - la sfida Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 e Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha presentato i temi principali del match nella conferenza della vigilia oggi nella sala stampa del centro sportivo di Milanello.

Interrogato sulla situazione degli infortunati in casa Milan, Allegri ha sottolineato come Rafael Leão e Youssouf Fofana stiano bene. Sono entrambi recuperati dai rispettivi infortuni e/o acciacchi, ma salteranno Milan-Sassuolo di domani. Saranno preservati per la 'Final Four' della Supercoppa Italiana, in programma la prossima settimana a Riyadh (Arabia Saudita). Buone notizie anche da Zachary Athekame: problema al soleo del polpaccio risolto, ci sarà per la gara contro i neroverdi di Fabio Grosso.

Prosegue, invece, il mistero legato a Santiago Giménez. Anche nella conferenza stampa odierna, in merito alle condizioni dell'attaccante messicano, fuori da quasi due mesi per non meglio precisato problema alla caviglia, Allegri ha evidenziato: "Sta recuperando, speriamo di riaverlo il prima possibile".

