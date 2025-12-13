Conferenza stampa di presentazione di Milan-Sassuolo, in giornata, per i due allenatori Massimiliano Allegri sia per Fabio Grosso. Ecco quando e dove parleranno il tecnico dei rossoneri e quello dei neroverdi sul 'lunch match' di San Siro

Daniele Triolo Redattore 13 dicembre - 09:42

Domani, alle ore 12:30, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si svolgerà Milan-Sassuolo, 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Per i rossoneri di Massimiliano Allegri, attualmente primi in classifica a quota 31 punti, pari merito con il Napoli, non sarà facile venire a capo dell'ostico Sassuolo, di Fabio Grosso, che, con la Cremonese, è sicuramente la rivelazione di questo campionato: 20 punti in graduatoria e una comoda metà classifica da squadra neo-promossa.

Oggi, sabato 13 dicembre, è giorno di conferenza stampa per entrambi gli allenatori. Inizierà Grosso, alle ore 13:00, presso il 'Mapei Football Center' di Sassuolo. Proseguirà, quindi, Allegri, alle ore 14:00, presso la sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello. L'ultima volta che Milan e Sassuolo si sono incontrati a 'San Siro' nel match dell'ora di pranzo non andò decisamente bene per il Diavolo: il 29 gennaio 2023 finì 2-5 per i neroverdi. Il precedente più recente, invece, datato 30 dicembre 2023, è terminato 1-0 per i rossoneri con gol-vittoria di Christian Pulisic.