Torino-Milan, il clamoroso retroscena di Ricci su Pulisic

Sulle emozioni: "Serata molto emozionante per me. Mi ha fatto molto piacere vedere tutte le persone che avevo avuto al Torino, c'è stato un bel rapporto ed è questa la cosa mi gratifica di più. È stata una partita a due facce: siamo entrati timidi, ma c'è stata una grande reazione, abbiamo gestito bene la palla, andando sulle fasce e senza forzare palle interne. E abbiamo vinto".