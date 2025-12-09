Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Torino-Milan, il clamoroso retroscena di Ricci su Pulisic

CONFERENZA

Torino-Milan, il clamoroso retroscena di Ricci su Pulisic

Torino-Milan, il clamoroso retroscena di Ricci su Pulisic - immagine 1
Ricci, giocatore granata, ha parlato in conferenza stampa dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Samuele Ricci, giocatore granata, ha parlato in conferenza stampa al termine di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulle emozioni: "Serata molto emozionante per me. Mi ha fatto molto piacere vedere tutte le persone che avevo avuto al Torino, c'è stato un bel rapporto ed è questa la cosa mi gratifica di più. È stata una partita a due facce: siamo entrati timidi, ma c'è stata una grande reazione, abbiamo gestito bene la palla, andando sulle fasce e senza forzare palle interne. E abbiamo vinto".

LEGGI ANCHE

Cosa ha detto Landucci tra primo e secondo tempo: "Frase non me ne ricordo, ma più o meno ci ha detto che la partita era aperta e che potevamo ribaltarla. Siamo entrati in campo compatti, abbiamo gestito bene la palla e questo ci ha portato dei frutti".

Su Rabiot e Pulisic: "Due grandissimi giocatori che fanno la differenza. Il gol di Adrien nessuno se lo aspettava e ha cambiato la partita, siamo entrati nella ripresa con un morale differente: è molto importante per noi. Averlo in campo si sente, anche quando magari non fa cose stratosferiche: è sempre posizionato bene, fa sempre la cosa giusta, non perde mai il pallone. Pulisic lo abbiamo visto in hotel, non ha mangiato neanche con noi. Se fa sempre così, lo facciamo venire sempre dopo".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Torino-Milan, Zapata non ci sta: “Risultato ingiusto”
Torino-Milan, Baroni svela cosa ha detto negli spogliatoi a fine primo tempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA