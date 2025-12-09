Torino-Milan, il clamoroso retroscena di Ricci su Pulisic

Cosa ha detto Landucci tra primo e secondo tempo: "Frase non me ne ricordo, ma più o meno ci ha detto che la partita era aperta e che potevamo ribaltarla. Siamo entrati in campo compatti, abbiamo gestito bene la palla e questo ci ha portato dei frutti".
Su Rabiot e Pulisic: "Due grandissimi giocatori che fanno la differenza. Il gol di Adrien nessuno se lo aspettava e ha cambiato la partita, siamo entrati nella ripresa con un morale differente: è molto importante per noi. Averlo in campo si sente, anche quando magari non fa cose stratosferiche: è sempre posizionato bene, fa sempre la cosa giusta, non perde mai il pallone. Pulisic lo abbiamo visto in hotel, non ha mangiato neanche con noi. Se fa sempre così, lo facciamo venire sempre dopo".
