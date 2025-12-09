Torino-Milan, Baroni svela cosa ha detto negli spogliatoi a fine primo tempo

Se è soddisfatto di Anjorin: "Sono soddisfatto di lui, del gol di Zapata e in attesa di ritrovare Simeone che ha voluto stare con i compagni. Abbiamo perso giocatori in un momento importante, sono convinto di ritrovarli per la prossima. C'è il dolore della sconfitta, ma anche la consapevolezza che ne verremo fuori"

Quanto è importante Zapata: "È fondamentale, è un bravo ragazzo e un grande campione. Il Toro ha bisogno del miglior Duvan, lui sta arrivando finalmente"

Come se ne esce dopo tre sconfitte di fila: "Vedo il lavoro e la dedizione, è ciò che mi fa stare tranquilla. La squadra può segnare, poi dobbiamo fare meglio e lo sappiamo. Siamo usciti dal derby contro la Juve e abbiamo perso quattro giocatori, li stiamo recuperando. La prestazione contro il Milan è stata convincente, peccato perché non meritavamo la sconfitta"

Se i cambi sono stati un po' tardivi: "Loro avevano tanta fisicità in campo, le partite si gestiscono anche sulle palle inattive e sui cross. I due attaccanti potevano tenere palla, la squadra ha pressato un po' meno dopo un grande primo tempo. Ci sta, è un momento che stiamo passando. All'intervallo ho detto che era impensabile tenere solo il risultato, ma oggi ho ancora più fiducia"

Come sta Tameze: "Domattina faremo esami strumentali e valuteremo, a caldo è difficile"

Se è preoccupato a livello numerico in difesa: "Coco e Masina andranno via il 15, per il 13 ci saranno. La squadra ha risorse ed energie per far fronte alle assenze"