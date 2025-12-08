Pianeta Milan
CONFERENZA

Torino-Milan, Landucci svela: “Ecco come abbiamo trovato sintonia”

Torino-Milan, Landucci svela: “Ecco come abbiamo trovato sintonia” - immagine 1
Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cosa è successo a tra primo e secondo tempo: "C'era poco da parlare, c'era da fare. Abbiamo tenuto i ragazzi tranquilli, non solo io ma tutto lo staff. Abbiamo dato tranquillità, cambiato qualcosa tatticamente con l'alzata di Rabiot e Loftus dietro Nkunku. Poi abbiamo alzato il livello di qualità e siamo riusciti a ribaltare la partita. Questa squadra ha uno spirito e un gruppo veramente importante".

Se ha sentito Allegri dopo la partita: "Forse lo hanno chiamato, con me no. Non l'ho ancora visto ma sicuramente sarà contento della vittoria. Poi penseremo anche agli errori, perché nel primo tempo abbiamo avuto un approccio mezzo e mezzo".

Cosa dà questa vittoria: "Quando vinci con difficoltà è più bello. Domani riposo, poi pensiamo al Sassuolo: non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, ma questa squadra ha umiltà da vendere. Pulisic l'altro giorno aveva 39 di febbre, è stato determinante per la vittoria di oggi".

Ha detto che questo è il miglior gruppo mai avuto, se può diventare anche vincente: "Abbiamo avuto tanti bei gruppi, infatti m'hanno già un po' rimproverato per questa cosa. Abbiamo sempre trovato dei gruppi molto buoni, con giocatori buoni. Le partite si vincono con giocatori forti. Questo gruppo ha un'abnegazione, una voglia di lavorare: abbiamo fatto viaggi pre-campionato un po' disagiati e altri gruppi si sarebbero arrabbiati... Abbiamo trovato sintonia. Uno dei nostri pregi è che riusciamo sempre a creare un ambiente positivo, lo abbiamo fatto un po' da tutte le parti: ci dà dei vantaggi e cerchiamo di trovare lato positivo in tutte le cose"

