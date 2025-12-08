Torino-Milan, Landucci svela: “Ecco come abbiamo trovato sintonia”

Se ha sentito Allegri dopo la partita: "Forse lo hanno chiamato, con me no. Non l'ho ancora visto ma sicuramente sarà contento della vittoria. Poi penseremo anche agli errori, perché nel primo tempo abbiamo avuto un approccio mezzo e mezzo".

Ha detto che questo è il miglior gruppo mai avuto, se può diventare anche vincente: "Abbiamo avuto tanti bei gruppi, infatti m'hanno già un po' rimproverato per questa cosa. Abbiamo sempre trovato dei gruppi molto buoni, con giocatori buoni. Le partite si vincono con giocatori forti. Questo gruppo ha un'abnegazione, una voglia di lavorare: abbiamo fatto viaggi pre-campionato un po' disagiati e altri gruppi si sarebbero arrabbiati... Abbiamo trovato sintonia. Uno dei nostri pregi è che riusciamo sempre a creare un ambiente positivo, lo abbiamo fatto un po' da tutte le parti: ci dà dei vantaggi e cerchiamo di trovare lato positivo in tutte le cose"