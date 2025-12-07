"Giocare la Champions League è fondamentale, bisogna essere un blocco unico e dietro non deve passare nulla", ricorda l'allenatore rossonero.
CONFERENZA
Il Milan non avrà Fofana per la partita di domani contro il Torino. Probabilmente dovrebbe giocare Loftus-Cheek al suo posto. Massimiliano Allegri, in conferenza, ha parlato così del centrocampista francese: "È criticato per errori tecnici, però è intenso. Anche nel gol con la Lazio è stato bravo in sviluppo, così come col Napoli, però per le sue potenzialità deve avere l'ambizione di fare di più. Domani non c'è, giocherà un altro. Caratteristiche diverse, ma sarà utile".
Nella sua lunga presentazione alla sfida contro i granata, Allegri ha parlato anche dei punti che serviranno per gli obiettivi stagionali del Milan: "Ci vogliono 74 o 76 punti per entrare in Champions League, poi non so quanti ne serviranno per il campionato. Noi pensiamo un passettino alla volta. L'ambizione deve essere massima, ma l'obiettivo deve essere chiaro".
