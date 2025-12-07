Il Milan non avrà Fofana per la partita di domani contro il Torino. Probabilmente dovrebbe giocare Loftus-Cheek al suo posto. Massimiliano Allegri, in conferenza, ha parlato così del centrocampista francese: "È criticato per errori tecnici, però è intenso. Anche nel gol con la Lazio è stato bravo in sviluppo, così come col Napoli, però per le sue potenzialità deve avere l'ambizione di fare di più. Domani non c'è, giocherà un altro. Caratteristiche diverse, ma sarà utile".