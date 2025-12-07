Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite probabili formazioni Torino-Milan, chi al posto di Fofana titolare? Possibile ‘sorpresa’ a centrocampo

FORMAZIONI

Torino-Milan, chi al posto di Fofana titolare? Possibile ‘sorpresa’ a centrocampo

Torino-Milan, chi al posto di Fofana titolare? Possibile 'sorpresa' a centrocampo
Torino-Milan, probabile sorpresa di formazione per Massimiliano Allegri a centrocampo. Ecco chi al posto dell'infortunato Fofana. Le ultime da Sky
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Torino-Milan, 14^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Il Diavolo arriva dalla doppia sfida contro la Lazio: vittoria per 1-0 e poi sconfitta per 1-0 in trasferta in Coppa Italia. La squadra di Allegri deve subito riprendere la marcia iniziata dopo la sconfitta nella prima giornata di campionato con la Cremonese e lasciare alle spalle la sconfitta di Coppa. Non sarà facile visto che il Diavolo soffre e fa fatica da molte stagioni contro il Torino fuori casa. Ecco le ultime novità di formazione per quanto riguarda i rossoneri.

Il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano racconta le ultime novità da Milanello: la squadra sta svolgendo l'ultima sessione prima della partenza per Torino. Al posto dell'infortunato Fofana non dovrebbe giocare Ricci come si pensava, ma sarebbe in vantaggio Loftus-Cheek.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, problemi in attacco e con i gol: forse bastava uno Jovic o un Abraham in più>>>

Vedremo se sarà questa la scelta definitiva di Massimiliano Allegri o se ci saranno ulteriori cambi prima di Torino-Milan in programma domani sera.

Leggi anche
Torino-Milan, probabili formazioni: Fofana assenza pesante. Ecco chi al suo posto
Probabile formazione Milan: Allegri a Torino con un solo dubbio. Pulisic tornerà titolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA