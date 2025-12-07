Torino-Milan, 14^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Il Diavolo arriva dalla doppia sfida contro la Lazio: vittoria per 1-0 e poi sconfitta per 1-0 in trasferta in Coppa Italia. La squadra di Allegri deve subito riprendere la marcia iniziata dopo la sconfitta nella prima giornata di campionato con la Cremonese e lasciare alle spalle la sconfitta di Coppa. Non sarà facile visto che il Diavolo soffre e fa fatica da molte stagioni contro il Torino fuori casa. Ecco le ultime novità di formazione per quanto riguarda i rossoneri.