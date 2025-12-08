Pagelle Torino-Milan 2-3: Pulisic d’oro, Nkunku terribile

PAGELLE TORINO-MILAN - Gli ingredienti per il solito psicodramma torinese ci sono tutti e dopo pochi minuti il Milan se ne accorge subito. Un calcio di rigore contro, l'ennesimo, totalmente casuale, porta in vantaggio i granata dopo dieci minuti. L'approccio alla partita è terribile e addirittura dopo altri dieci arriva anche il raddoppio. Sembra tutto finito. Poi ci pensa Rabiot a riaprire la partita con un gol mostruoso. Quando i milanisti si riprendono, poi arriva un'altra brutta notizia: Rafa Leao si fa male ed è costretto a uscire. Da lì alla fine del primo tempo c'è un'altra occasione clamorosa per Rabiot, ma la palla finisce fuori di poco. La ripresa però vede entrare in campo un altro Milan e, soprattutto, vede entrare in campo Pulisic: al 66' è in campo, al 67' pareggia. Altri dieci minuti e la mette dentro di nuovo, 3-2 per il Milan e vittoria di un'importanza mostruosa.