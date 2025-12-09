Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Torino-Milan, Zapata non ci sta: “Risultato ingiusto”

CONFERENZA

Torino-Milan, Zapata non ci sta: “Risultato ingiusto”

Torino-Milan, Zapata non ci sta: “Risultato ingiusto” - immagine 1
Zapata, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Duvan Zapata, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul gol con sconfitta: "Sono sentimenti agrodolci, cercavo il gol da tanto tempo. Sono contento perché l'ho ritrovato, ma c'è anche la sconfitta che è una cosa che fa male. Stavamo vincendo 2-0, perderla fa male. Dobbiamo portarci dietro le cose positive: abbiamo affrontato un Milan che lotta per i primi posti, hanno un grande valore. Il risultato è un po' ingiusto".

LEGGI ANCHE

Come vive la concorrenza: "È sempre bello segnare, vivo per il gol. La concorrenza deve fare bene alla squadra, bisogna lottare per il posto. Ora tornerà Simeone e darà ancora più valore al nostro attacco, è importante che tutti noi troviamo il gol".

Da dove si riparte: "È un momento difficile, prima del Como venivamo da risultati utili e ora tre sconfitte di fila. Dobbiamo tenere duro e non mollare, nelle difficoltà della gara a volte sembra che non siamo sul pezzo. E' una cosa da migliorare, bisogna soffrire insieme"

Cos'ha pensato dopo aver segnato: "Non sapevo come esultare...Ero talmente emozionato che non sapevo cosa fare, ho fatto ciò che mi sono sentito. Spero di continuare, i gol per la squadra sono importanti"

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Torino-Milan, Baroni svela cosa ha detto negli spogliatoi a fine primo tempo
Torino-Milan, Landucci svela: “Ecco come abbiamo trovato sintonia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA