Torino-Milan, Zapata non ci sta: “Risultato ingiusto”

Come vive la concorrenza: "È sempre bello segnare, vivo per il gol. La concorrenza deve fare bene alla squadra, bisogna lottare per il posto. Ora tornerà Simeone e darà ancora più valore al nostro attacco, è importante che tutti noi troviamo il gol".
Da dove si riparte: "È un momento difficile, prima del Como venivamo da risultati utili e ora tre sconfitte di fila. Dobbiamo tenere duro e non mollare, nelle difficoltà della gara a volte sembra che non siamo sul pezzo. E' una cosa da migliorare, bisogna soffrire insieme"
Cos'ha pensato dopo aver segnato: "Non sapevo come esultare...Ero talmente emozionato che non sapevo cosa fare, ho fatto ciò che mi sono sentito. Spero di continuare, i gol per la squadra sono importanti"
© RIPRODUZIONE RISERVATA