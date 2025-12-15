Milan-Sassuolo 2-2, altri punti buttati via dal Diavolo — Quando affronta una big il Milan è garanzia di successo; quando, invece, affronta le cosiddette piccole, il flop ormai è quasi una certezza. Nel computo va messo anche il 2-2 subito in rimonta in casa del Parma. Non è casualità. Secondo il quotidiano generalista, "la verità è che sia sotto l’aspetto delle motivazioni sia sotto quello tattico i rossoneri non hanno ancora fatto il definitivo salto di qualità. Quando c’è da fare la partita, continua a mancare qualcosa".

E Allegri deve trovare una soluzione a tutto questo. Se, infatti, per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League il Milan sembra essere attrezzato, per lottare per il titolo bisognerà lavorare sui dettagli. Con l'auspicio che, dal calciomercato invernale, arrivi una mano per l'allenatore. Manca un centravanti: gli infortuni sono tanti, Christopher Nkunku resta un mistero. Il tedesco Niclas Füllkrug del West Ham è una pista calda.

Serve qualcuno in attacco: Füllkrug ... o Camarda — Ma, ha evidenziato il 'Corriere della Sera', "si potrebbe anche riportare a casa Francesco Camarda - ieri in tribuna vicino a Rafael Leão e Santiago Giménez - visto che a Lecce gioca poco". Al Milan, contro il Sassuolo, non è bastata la bella doppietta di Davide Bartesaghi, classe 2005 cresciuto al 'Vismara', per ribaltare l'iniziale gol di Ismaël Koné e vincere il match. Nel finale, gol di Armand Laurienté a fissare il 2-2 definitivo.

Domani il Milan partirà per Riyadh dove cercherà di vincere la Supercoppa Italiana: allontanarsi dalle polemiche arbitrali farà bene. Allegri, infatti, non ha voluto infierire sull'esordiente arbitro Valerio Crezzini, classe 1993, della Sezione A.I.A. di Siena, che ha annullato il gol del potenziale 3-1 di Christian Pulisic per una piccola spintarella di Ruben Loftus-Cheek a Fali Candé. Retroscena: per i vertici arbitrali, il gol era buono.