Sono previsti nuovi contatti diretti sia tra Milan che West Ham, sia tra Milan e l'entourage di Fullkrug. L'obiettivo di Tare è quello di bloccare Fullkrug quanto prima, ovvero il prima possibile, cercando comunque già di avere in pugno e in mano un attaccante che comunque per caratteristiche e, ripeto, costi può essere forse il profilo più funzionale al Milan in questo momento.