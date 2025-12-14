Sono previsti nuovi contatti diretti sia tra Milan che West Ham, sia tra Milan e l'entourage di Fullkrug. L'obiettivo di Tare è quello di bloccare Fullkrug quanto prima, ovvero il prima possibile, cercando comunque già di avere in pugno e in mano un attaccante che comunque per caratteristiche e, ripeto, costi può essere forse il profilo più funzionale al Milan in questo momento.
Ovviamente ci sono anche altri profili in gioco, ma l'obiettivo comunque della società, soprattutto del direttore sportivo Tare, che comunque si coordina sempre anche con Allegri e tutto il resto del gruppo di lavoro, è quello di accelerare per Fullkrug e di provare ad arrivare ad un accordo verbale con per averlo lì, per bloccarlo in attesa poi di capire le evoluzioni che ci possano essere sul mercato relativamente agli altri profili."
