Il calciomercato del Milan è in fermento. Secondo Matteo Moretto il club di via Aldo Rossi accelera per Fullkrug: la situazione
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arrivano degli sviluppi per quanto riguarda il calciomercato del Milan. I rossoneri di Massimiliano Allegri, si sa, sono alla ricerca di un attaccante che possa portare la giusta dose di gol che, attualmente, manca. Negli ultimi giorni è tornato di moda il nome di Niclas Fullkrug, attaccante del West Ham classe '93. Secondo quanto riferito a Matteo Moretto nel nuovo video caricato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'obiettivo del direttore sportivo Igli Tare è quello di bloccare l'attaccante, arrivando ad un accordo verbale, per poi vedere gli sviluppi di mercato. Ecco, di seguito, le parole di Moretto:

Calciomercato Milan, le parole di Moretto su Fullkrug

"Per quanto riguarda questo profilo, considerati i costi anche di questa possibile operazione con West Ham, vi posso dire che è sicuramente uno dei profili  ideali per quanto riguarda il direttore sportivo del Milan Igli Tare, su cui Igli Tare sta lavorando con maggiore forza in questi giorni e lo farà anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.

Sono previsti nuovi contatti diretti sia tra Milan che West Ham, sia tra Milan e l'entourage di Fullkrug. L'obiettivo di Tare è quello di bloccare Fullkrug quanto prima, ovvero il prima possibile, cercando comunque già di avere in pugno e in mano un attaccante che comunque per caratteristiche e, ripeto, costi può essere forse il profilo più funzionale al Milan in questo momento.

Ovviamente ci sono anche altri profili in gioco, ma l'obiettivo comunque della società, soprattutto del direttore sportivo Tare, che comunque si coordina sempre anche con Allegri e tutto il resto del gruppo di lavoro, è quello di accelerare per Fullkrug e di provare ad arrivare ad un accordo verbale con per averlo lì, per bloccarlo in attesa poi di capire le evoluzioni che ci possano essere sul mercato relativamente agli altri profili."

