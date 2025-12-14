Pianeta Milan
Il calciomercato invernale si sta avvicinando, e al Milan di Massimiliano Allegri serve assolutamente una punta vera: in arrivo Vlahovic? Ecco qual è la situazione attorno all'attaccante serbo della Juventus
Il calciomercato invernale si sta avvicinando, e al Milan di Massimiliano Allegri serve assolutamente una punta vera, dato lo scarso rendimento di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku. Sono stati diversi i nomi avvicinati al club rossonero, ma tra questi nessuno risulta essere ancora in trattativa.

Milan, Vlahovic vicino?

A spezzare le acque calme, però, ci ha pensato una notizia dalla Spagna. Secondo il quotidiano Sportivo Diario Sport, il Barcellona sarebbe sulle tracce di Dusan Vlahovic, nome monitorato anche dal Milan,ma a non convincere il club Blaugrana sarebbe la condizione fisica del bomber bianconero. Ricordiamo che il serbo si è dovuto sottoporre ad un intervento in seguito all'infortunio rimediato all'adduttore sinistro.

Sempre secondo il quotidiano spagnolo, Vlahovic sarebbe però vicino a raggiungere un accordo con il Milan, il club che, più di tutti, avrebbe manifestato un forte interesse nei suoi confronti. Bisogna capire però se l'operazione sabbere per il mercato di gennaio, oppure per la sessione estiva. I tempi di recupero di Vlahovic, infatti, si aggirerebbero attorno ai 3 mesi / 3 mesi e mezzo. Vedremo, nelle prossime settimane, l'evolversi della situazione.

