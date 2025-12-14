LEGGI ANCHE: Milan tra gioie e preoccupazioni: la giornata di Bartesaghi, Gabbia e le piste di mercato
Sempre secondo il quotidiano spagnolo, Vlahovic sarebbe però vicino a raggiungere un accordo con il Milan, il club che, più di tutti, avrebbe manifestato un forte interesse nei suoi confronti. Bisogna capire però se l'operazione sabbere per il mercato di gennaio, oppure per la sessione estiva. I tempi di recupero di Vlahovic, infatti, si aggirerebbero attorno ai 3 mesi / 3 mesi e mezzo. Vedremo, nelle prossime settimane, l'evolversi della situazione.
