Quest'oggi, domenica 14 dicembre 2025, molti siti web e quotidiani sportivi hanno parlato molto del Milan di Massimiliano Allegri, anche a causa del pareggio a San Siro contro il Sassuolo. Il club di via Aldo Rossi, visto l'avvicinarsi del calciomercato, sta lavorando molto per individuare i giusti rinforzi da fornire al tecnico livornese. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA >>>